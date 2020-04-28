Поссорившийся с Кузьминым брат обвинил в размолвке бывшую жену музыканта

Москва, 28 апреля. Младший брат музыканта Владимира Кузьмина Александр рассказал, почему поссорился с певцом. По словам Александра, в размолвке виновата экс-супруга исполнителя Екатерина Трофимова, с которой Кузьмин-старший развелся в 2018 году, но недавно сошелся вновь.

«К сожалению, после того, как в его жизнь ворвалась его жена Катя, наши отношения изменились и в результате испортились», — пожаловался младший брат музыканта.

Александр Кузьмин рассказал, что все время старался помогать брату и даже принимал участие в продвижении группы «Динамик». Затем Владимир Кузьмин попросил младшего брата оказать ему содействие в раскрутке в качестве сольного артиста и пообещал, что в благодарность всегда будет помогать в будущем.

«А сейчас получается, что из-за женщины (его нынешней жены) мы забыли, что мы с ним одной крови. Я считаю, что это неправильно. Женщины коварны и могут своей любовью завести под монастырь любого мужчину», — рассказал Александр в интервью KP.RU.

Кузьмин-младший уверен, что Екатерина привела его брата в кришнаитство. По мнению Александра, именно в этом корень нелюбви к нему супруги певца.

«Я пытался донести до брата, что все эти веры могут управлять человеком не в нужную ему сторону», — отметил младший брат музыканта.

Александр надеется, что Владимир Кузьмин когда-нибудь осознает его добрые намерения, и их общение возобновится.

Напомним, Владимир Кузьмин был женат на Трофимовой с 2011 по 2018 год. После развода он встречался с яхтсменкой Светланой Карпухиной, однако затем вновь сошелся с бывшей супругой.