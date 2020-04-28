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Трамп проигнорировал данные разведки об опасности коронавируса

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Трамп проигнорировал данные разведки об опасности коронавируса

Вашингтон, 28 апреля. Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса, сообщила газета The Washington Post.

По словам нынешних и бывших чиновников, беседовавших с изданием, разведка США предупреждала в течение января и февраля о распространении смертоносного вируса в США, а также утверждала, что Пекин скрывает реальное число заболевших и погибших от инфекции.

Трамп проигнорировал данные разведки, указали собеседники издания. В частности, он отказывался формировать целевую группу Белого дома по коронавирусу.

Кроме того, заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер призывал приостановить авиасообщение с европейскими странами еще в феврале, однако Трамп пошел на такой шаг лишь в марте.

По информации американских СМИ, разведка США начала собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре. По данным источников, эти сведения были переданы Трампу в начале 2020 года, однако сам американский лидер заявил, что узнал об опасности инфекции незадолго до введения в США ограничений на поездки в КНР, которые стали действовать с 2 февраля.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Число заболевших превысило 3 млн человек, 900 тысяч человек вылечились, более 200 погибли, указала «Газета.ру».

Трамп проигнорировал данные разведки об опасности коронавируса

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Источник: The Washington Post
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