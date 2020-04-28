Кедми заявил, что политическая подлость Зеленского превзошла Порошенко

Москва, 28 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский по своей политической подлости превзошел своего предшественника Петра Порошенко, заявил бывший глава израильской специальной службы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, Зеленский абсолютно ничего не понимает: «он не знает, ни в какой стране он живет, ни в каком мире, и что надо делать». По мнению Кедми он ничего не умеет, «кроме как морочить голову публике со сцены».

«Если Зеленский — это лучшее, что есть, Господи, спаси Украину! Все самые осторожные, самые черные предположения, которые были и высказывались тогда — действительность оказалась еще хуже», — сказал он.

В эфире интернет-канала Iton-TV эксперт добавил, что за прошедший год президентства Зеленский не исполнил ни одного своего предвыборного обещания.

«По своей политической подлости он превзошел даже Порошенко. Еврей, у которого отец был офицером Красной Армии, дошел до той низости, того оскорбления, которое он произнес в Польше. Он допустил то, что памятник командиру его деда снесли, и он ничего не сказал», — подчеркнул Кедми.

Ранее депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров заметил, что действующему украинскому главе привычнее образ Василия Голобородько из сериала «Слуга народа», чем реального политика, и раскритиковал очередное «пустословие» Владимира Зеленского. В фильме, посвященном году президентства, Владимир Зеленский говорит, что не берет взяток, и это чуть ли не главная заслуга современной Украины. Он говорит, что благодаря ему Украину знает каждый американец, но признается, что «до многого руки еще не дошли, но дойдут».

Украинский политик напомнил, что 73% украинцев избрали Зеленского президентом в знак протеста против войны и его предшественника и главного соперника на президентских выборах Петра Порошенко. Но люди, по мнению Килинкарова, все-таки выбирали образ Голобородько, а не реального Зеленского, который, по факту, недалеко ушел от Порошенко.