Москва, 28 апреля. Одиозный блогер Алексей Навальный прошел длинный путь до становления «вирусологом» и посвящения своих расследований пандемии коронавируса. Причем эта дорога включала в себя далеко не удачные попытки привести собственное тело и здоровье в порядок.

Карьеру основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) из «бьюти-блогеров» в «эксперты по вирусологии» проследить несложно. Началось все еще в студенческие годы, когда Навальный, по его словам, посещал «качалку». Однако старания сошли на нет из-за пристрастия к алкоголю и домашнего ареста, когда его вес превысил отметку в 100 килограммов.

2016 год запомнился фотографией блогера на пляже, которая быстро разошлась по Сети. Общественность была удивлена далекой от идеала внешностью «борца за справедливость» и «отъявленного спортсмена». Блогер в 40 лет обрюзг и растолстел, констатировали интернет-пользователи.

«Разве таким должен быть лидер оппозиции? За кем теперь народу идти?» — цитирует один из комментариев Nation News.

В следующем, 2017 году, Навальный продемонстрировал пример сомнительного самолюбования. В Twitter он пожаловался на нападение на него с зеленкой. Примечательно, что глава ФБК не помчался смывать вещество, попавшее в глаз, а решил сделать несколько снимков «на память», чтобы, как истинный бьюти-блогер, покрасоваться в Сети.

Летом 2019 года, когда по столице прокатилась волна незаконных митингов, Навального госпитализировали из СИЗО из-за якобы «отравления». Адвокат Вадим Кобзев призывал оперативно провести химико-токсикологическую судебную экспертизу. Однако никакого отравления у блогера не было — причиной плохого самочувствия могли стать жиросжигатели. Навального, вероятно, настолько задела критика в адрес его фигуры, что он вовсю принялся худеть. В больнице же ему поставили необоснованный диагноз «крапивница», который нужен был блогеру для нагнетания обстановки в Москве.

Не удивительно, что для подведения итогов того года, ознаменовавшегося незаконными акциями оппозиции, Навальный выбрал красивый снимок себя любимого и рассказал об увлечении бегом. Именно им он занимался, скрываясь от ответственности за организацию несанкционированных митингов в Москве.

Если лицом летних акций стала правая рука Навального, юристка ФБК Любовь Соболь, то теперь блогер отправил «в бой» другую блондинку — главу созданного им профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Навальный в очередной раз нашел для себя надежное укрытие, откуда наблюдает, как его протеже поднимает шумиху и устраивает провокации в сложный для мира и России период пандемии коронавируса.

Ассоциация управленцев здравоохранения уже выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что Васильева пытается саботировать работу больниц и ставит под угрозу жизнь врачей и пациентов. Членов «Альянса врачей» никто на коронавирус не проверял, поэтому в ходе своих «инспекций» они могут как занести заразу в лечебные учреждения, так и вынести ее оттуда.

Очевидно, что и Васильева скоро станет для Навального пройденным этапом, а сам он продолжит заниматься любимым бегом от ответственности за свои противоправные деяния. На фоне пандемии скандально известный глава ФБК забросил карьеру «бьюти-блогера» ради распространения фейков о коронавирусе.