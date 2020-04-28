Поверхностно и неточно: ФАН разбирает очередную аналитику «Новой газеты» по Сирии

Не зря говорят: всяк сверчок знай свой шесток. Вот только сравнивать сотрудников «Новой газеты» со сверчками представляется не совсем справедливым по отношению к последним.

А тем временем, «Новая» настрекотала очередной «аналитический материал», посвященный Сирии. И это несмотря на то, что у издания нет постоянно работающего корреспондента на месте. Зато есть журналисты Вади эль-Хайек и Денис Коротков, поддерживающие контакты с сирийскими джихадистами.

На этот раз «Новая» рассуждает о коронавирусе в провинции Идлиб. Пройдемся по основным тезисам.

Противоречие №1

Сначала автор пишет: «Сирийская провинция Идлиб — пожалуй, одно из самых незащищенных и уязвимых мест на планете. Идлиб замер в ожидании страшной эпидемии».

В следующем предложении мы узнаем, что «пока изолированность провинции, куда не летает гражданская авиация и не так просто добраться по земле, идет Идлибу на пользу. На 23 апреля случаи заражения новой инфекцией не зарегистрированы».

На самом деле, так можно сказать о Сирии в целом. В стране на сегодняшний день официально зарегистрированы десятки зараженных, а умерло меньше десяти человек. Даже если цифры не очень корректные (как-никак война на дворе) – это все равно немного по сравнению с количеством заболевших в соседнем Израиле или Турции.

В таком случае президенту Реджепу Тайипу Эрдогану (а я напомню, Идлиб — зона ответственности турецкой власти) остается всего-навсего перенаправить финансовый поток с поддержки боевиков на перенаселенные лагеря беженцев и надавить на подконтрольные им террористические группы. Тогда боевые действия прекратятся окончательно, а беженцы получат возможность защититься и от пуль, и от COVID-19.

Противоречие №2

«Новая» пишет: «Вот уже больше месяца вирус помогает обеспечить хрупкое перемирие. Режим прекращения огня был достигнут между Турцией и Россией 5 марта».

В том-то и дело, что режим прекращения огня худо-бедно обеспечивается обязательствами стран-гарантов: России и Турции. Автор материала, в свою очередь, пытается нас убедить, что все внешние игроки заняты борьбой с эпидемией. Но это не так – Турция продолжает активно действовать как в Сирии, так и в Ливии.

Например, в конце марта (в самый разгар коронавируса) очередной турецкий борт был замечен направляющимся из Стамбула в ливийскую Митигу. А сирийские боевики, нанятые Анкарой для ведения боевых действий в Триполи, не стесняясь снимают об этом видео. Ситуация настолько противоречивая, что турецкая оппозиция обратилась к министру обороны Хулуси Акару с вопросами, мол, на какие деньги организована ливийская военная кампания, и как турецких солдат там оберегают от заражения коронавирусом.

В любом случае, мы рады, что перемирие в Идлибе все-таки соблюдается. Искренне желаем, чтобы оно превратилось в устойчивый мир и возвращение провинции под контроль Дамаска.

Голодающие сирийцы

«Они (жители Идлиба — прим. ред.) боятся применения голода как метода ведения войны, не говоря о других грубейших нарушениях. Об этих практиках в Идлибе знают не понаслышке (в каждой семье пострадал не один человек), что, естественно, не способствует укреплению доверия к существующей власти», — сообщает «Новая газета».

Интересно, где на освобожденных территориях голод и другие грубейшие нарушения? Я, в отличие от сотрудников «Новой газеты», объездил немало сирийских провинций, но ничего подобного не видел. Бедность? Да. Но когда это Дамаск применял голод, как метод ведения войны? Разумеется, боевикам, которых брали в кольцо, стол не накрывали. При этом во время всех крупных КТО Дамаск и Москва организовывали зеленые коридоры для гражданского населения, которое, впрочем, не всегда могло ими воспользоваться, так как находилось в заложниках у террористов.

В интернете можно найти кадры, на которых видно, как бандиты открывают огонь по людям, бегущим в сторону района, контролируемого правительственными силами. Я уже не говорю о сирийцах в клетках, которых головорезы выставляли в качестве живого щита.

Кто виноват?

В материале достаточно красочно описываются преступления сирийских боевиков. Ключевой абзац: «ХТШ и другие джихадистские группировки не раз подвергали мирные кварталы неизбирательным обстрелам. Они совершают нападения на контролируемые правительством территории, что приводит к гибели мирных жителей, а также провоцирует ответные неизбирательные атаки правительства, от которых страдает гражданское население в Идлибе».

Далее «Новая» расписывает «преступления режима», где ссылается на специалистов ООН, «Врачей без границ» и «Хьюман Райтс Вотч». Последние не раз попадались на вбросах о «разбомбленных идлибских школах», которые опровергались Минобороны РФ, а также о химоружии в Хан-Шейхуне.

Помимо всего прочего, «Новая» использует в материале «свидетельства» неких сирийцев. На прямую речь лишь одного из них (Язан, житель города Идлиб) дана активная ссылка, которая, впрочем, не привела на указанный комментарий.

Ну и наконец

Издание цитирует Османа Аталайии — члена правления одной из крупнейших турецких благотворительных организаций IHH «идеологически близкой к правящей в Турции партии». Правильно я понимаю, близкой к запрещенной в России организации «Братья-мусульмане»1?.

Дело в том, что правящая турецкая «Партия справедливости и развития» (ПСР), несмотря на расплывчатость и эклектизм ее идеологии — это партия исламистского происхождения. Хоть Эрдоган в свое время и заявлял об отходе от политического ислама и призывал не вешать на ПСР ярлык «исламисты-демократы», у партии сохранились теснейшие экономические и политические связи с «Братьями-мусульманами» внутри страны и за ее пределами (например в Катаре). В идеологии ПСР постоянно присутствует религиозный популизм вперемешку с неоосманистской риторикой.

Но вернемся к господину Аталайии. Турок жалуется, что до перемирия «бомбардировки не позволяли гуманитарным организациям безопасно передвигаться». После чего заявляет, что Идлибу нужна поддержка.

При всем уважении к деятельности IHH, кто должен оказать поддержку? Дамаск? В таком случае, почему бы туркам не навести порядок на подконтрольном им участке? Ведь Эрдоган лично обещал разобраться с террористами в Идлибе. Однако за то время, пока в провинции работает турецкая армия, боевиков ХТШ, о преступлениях которых так сочно написала «Новая», стало больше.

«Осман рассказывает, что, несмотря на экономические сложности внутри страны, в Турции простые люди и бизнесмены по-прежнему откликаются на беду в Сирии».

Вопрос — а почему этим должны заниматься простые люди и бизнесмены, а не власти страны?

Таким образом

Не совсем понятна цель статьи в «Новой газете». Продемонстрировать бессмысленность участия России в сирийской кампании? Ну так экспертами много раз доказано обратное. Показать, как плохо живут сирийцы и обвинить в этом Дамаск и Москву? Но ведь сами написали, что идет война, боевики занимают больницы, стреляют, убивают, провоцируют сирийскую армию на ответные меры.

И тут же: «Российская сторона отрицает наличие гуманитарной катастрофы, созданной совместной операцией сирийско-российских вооруженных сил в Идлибе».

Спасибо, а то мы не знали, что война — это катастрофа. Но если не дать боевикам отпор, катастрофа будет куда масштабнее.

Впрочем, у Турции все еще есть возможность обуздать террористические группы и вернуть Идлиб сирийцам. Тогда те покинут лагеря беженцев, самоизолируются в своих домах и центральной власти (да и всему миру) будет легче помогать им восстанавливаться после долгих лет кровопролития и в условиях пандемии.

1 Организация запрещена на территории РФ.