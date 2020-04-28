Перенесший COVID-19 врач рассказал, что чувствует инфицированный человек

Москва, 28 апреля. Заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии центра травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге, где COVID-19 заразились не только пациенты, но и врачи, Дмитрий Пташников рассказал, что чувствует человек, инфицированный SARS-CoV-2, и можно ли перепутать его с обычной простудой.

По словам Пташникова, сотрудники в его отделении заразились примерно 8-9 апреля, когда медцентр закрыли на карантин. Первые симптомы у самого заведующего появились уже спустя шесть или семь суток.

«Сначала я почувствовал просто небольшую ломоту в мышцах и суставах. Подумал, что просто устал и перезанимался гимнастикой, которую начал делать уже здесь, на карантине, чтобы не потерять форму», — рассказал он Kp.ru.

Однако тем же вечером добавился еще один симптом — достаточно высокая температура (38,2 градуса). Медик объяснил, что в тот момент понял, что это не обычное переутомление.

Пташников рассказал, что он и его коллеги стали замечать у себя потерю вкуса и обоняния. У кого-то это происходило постепенно, а у кого-то —«сразу и полностью». Кроме того, разнилось и течение болезни.

Заведующий отметил, что в его случае активные симптомы проявлялись лишь в течение недели, а затем постепенно исчезли. Другие медики переносили инфекцию тяжелее. По его словам, у некоторых стремительно развивалась пневмония, у кого-то к слабости, ломоте и потере вкуса и обоняния добавлялись затруднение дыхания, и боли в груди. У многих появлялись симптомы тяжелой интоксикации: накатывала сильная слабость, было трудно думать.

Все медики начали лечиться противовирусными препаратами, выпивая по несколько таблеток несколько раз в день, но это не помогло.

По словам Пташникова, несмотря на неэффективность, врачи продолжают обходиться все теми же противовирусными. Лишь те, кто страдает наиболее тяжелой формой заболевания, и у кого заметны изменения в анализах крови, переведены на антибиотики.

Врач резюмировал, что COVID-19 легко спутать с обычным гриппом или простудой. Главная опасность неверного диагноза в том, что при заражении коронавирусом от первых симптомов до перехода болезни в тяжелую форму, как правило, проходит очень мало времени, и если своевременно не распознать ее и не принять должные меры, последствия могут быть печальными.