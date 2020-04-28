Навальный мог договориться до статьи по экстремизму

Блогер Алексей Навальный заявил в эфире «Эха Москвы», что власть в России необходимо менять насильственным путем. Слова основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, фонд признан иноагентом) содержат признаки экстремизма и будут проверены правоохранительными органами РФ.

Опрометчивый комментарий

Блогер и основатель ФБК Алексей Навальный был приглашен в качестве гостя в программу «Утренний разворот» на «Эхо Москвы» 27 апреля для обсуждения актуальных социальных и политических событий в России.

Во время беседы Навальный и ведущие (Ирина Баблоян и Максим Курников) затронули экономические проблемы РФ, опосредованные распространением коронавируса в стране, а также обсудили инициативу блогера под названием «5 шагов для России», которая якобы должна помочь россиянам преодолеть кризис. Ведущие программы обратили внимание основателя ФБК на существующее мнение, согласно которому власть собиралась использовать скопившиеся средства, но теперь не будет этого делать, так как такую идею предложил Навальный. В ответ на это блогер заявил, что такую власть нужно менять насильственным путем.

«Я слышал такое мнение. Знаете ли, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хочет оставить голодными 60 миллионов человек, то такую власть нужно точно свергать прямо сейчас. Вполне вероятно даже насильственным образом», — заявил Навальный.

Реплика блогера вызвала острую реакцию ведущих, которые дали понять, что говорить о подобных вещах нежелательно. А если все же и есть желание озвучить такие предложения, то только в рамках рассуждений. Однако Навальный никак не стал комментировать собственное высказывание. Почему? Вопрос, на который пока нет ответа. Возможно, блогер слишком поверил в собственную исключительность и ненаказуемость.

Заявление Навального проверят на экстремизм

Свержение власти насильственным путем — это покушение на основы конституционного строя государства, закрепленные в первой главе Конституции РФ, провозглашающей суверенитет власти и запрет на насильственную ее смену. В статье 1 ФЗ № 148 «О противодействии экстремизму» дается определение экстремистской деятельности, которая подразумевает насильственное изменение основ конституционного строя.

Заявление Навального о том, что власть в стране нужно менять насильственным путем можно квалифицировать как призыв к экстремистской деятельности. По российскому законодательству это деяние уголовно наказуемо. Ответственность предусмотрена статьей 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». С учетом того, что заявление было сделано в эфире СМИ, возможно привлечение к ответственности по второй части указанной статьи.

Редакция ФАН считает, что на заявление Алексея Навального должны обратить внимание компетентные органы и проанализировать на предмет призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Соответствующий запрос направлен в ФСБ Российской Федерации.