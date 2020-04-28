Эксперт Красноперов уверен, что неисправимый недостаток сделал из F-35 золотую игрушку

Военный аналитик Андрей Красноперов заявил, что недостатки F-35 вскрыли некачественное проектирование истребителя.

Ранее издание Defense News сообщило, что «морская» модификация американского истребителя пятого поколения F-35 не может длительное время летать на сверхзвуковых скоростях. Причем этот недостаток вряд ли может быть исправлен.

Конкретные причины запрета командования США разгонять F-35 до сверхзвука не называются, однако есть пояснение, согласно котором самолет может получить повреждения и потерять незаметность для противника. О проблеме было известно еще в 2019 году, однако в декабре вопрос был закрыт с пометкой «нет планов по исправлению».

По словам аналитика Гудзоновского института стратегических исследований Брайана Кларка, сверхзвуковой полет не является главной особенностью F-35, но при этом самолет способен достигать подобных скоростей, пусть и не на продолжительное время.

Российский летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «это очень странная проблема, особенно если учитывать, что она коснулась современных, высокотехнологичных и самых распиаренных самолетов в мире».

«Можно было бы предположить, что речь идет о маневрировании на сверхзвуке, хотя маневрирование на таких скоростях довольно примитивно и даже проблематично, можно говорить только о небольших доворотах по курсу. Вообще сверхзвуковая скорость должна быть нормой для истребителей пятого поколения, ведь сверхзвук нужен для того, чтобы долететь из точки А в точку Б с минимальными затратами времени, то есть нет необходимости маневрировать. Самолет берет курс на какой-то объект и туда идет напрямую, чтобы, к примеру, перехватить цель, произвести пуск и уйти обратно. Но F-35, как мы видим, на это не способен», — говорит эксперт.

Конечно, работа воздушной техники на сверхзвуковых скоростях имеет свои специфические особенности – должна быть определенная конфигурация фюзеляжа, стреловидность крыла, использование специальных материалов при производстве, но все эти особенности должны учитываться еще при проектировании самолетов.

В Defense News отметили, что потенциальный ущерб на сверхзвуковой скорости может быть нанесен не только корпусу F-35 и его обшивке, но также множеству антенн, находящихся в хвостовой части самолета.

«Ну неужели нельзя было сразу подумать над тем, как эти антенны так разместить, чтобы они из-за нагрева или вибраций не выходили из строя? Понятно, что во время сверхзвука фюзеляж самолета нагревается, нагревается радиопоглощающая обшивка, но все это просчитывается инженерами в нормальных странах еще на стадии проектирования. Ну вот и куда смотрели американские специалисты, которые теперь говорят, что антенны не выдержат сверхзвука? Ну что это за техника такая? Это недостаток проектировки. Столько денег вбухали туда, а у F-35 такие проблемы, ну это же нонсенс. Тут нельзя летать, тут такое ограничение, тут такое, тут проблемы с программным обеспечением, тут с вооружением, тут с бортовым компьютером. И кто эти самолеты вообще будет покупать после вскрытия таких проблем? Выходит, что F-35 это очень дорогая, золотая игрушка, которая подходит только для демонстрационных полетов и съемке рекламных видеороликов», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, истребители пятого поколения F-35 Lightning II эксплуатируется в армии США с 2015 года. В настоящее время существуют три модификации самолета: обычный, с укороченным взлетом и посадкой, а также палубный. Стоимость программы F-35 признана одной из самых дорогих в истории авиастроения — на нее уже потратили около 1,3 триллиона долларов.