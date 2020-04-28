Самбурская в слезах пожаловалась на домашнее насилие

Москва, 28 апреля. Актриса Настасья Самбурская рассказала, что она стала жертвой домашнего насилия. Об этом она сообщила поклонникам в социальной сети. Девушка, сидя в слезах в своей машине, записала видео, в котором рассказала о происшедшем.

«Я сейчас огребла. Спасибо, что нос не сломал. Имя, конечно же, не скажу, потому что я на этом хайпиться не буду, ведь такой PR — это не моя тема. Просто сам факт», — уточнила она.

Актриса объяснила, что несколько раз уже говорила о домашнем насилии.

«Сейчас начнут злорадствовать и плясать на костях. Если есть вариант свалить от абьюзера — валите! Я сваливаю!» — заявила она.

Из-за чего произошел конфликт с мужчиной, она раскрывать не стала. При этом она добавила, что у него «поехала крыша».

«Есть такая проблема у некоторых мальчиков, которые слабее женщины. Которые даже не могут ничего рассказать о себе, потому что их никто не дослушает до конца. Поэтому максимум, что они могут сделать — это самоутвердиться таким способом», — сказала она.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко вызвала скандал своими словами о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность. Она поинтересовалась, что делают пострадавшие женщины, чтобы их не били. Общественность возмутили высказывания телеведущей, ей указали, что обвинять нужно тех, что проявляет агрессию, а не их жертв. По словам адвоката Мари Давтян, которые приводят «Известия», ситуация говорит о том, что люди в большинстве своем занимают правильную позицию в ситуации с домашним насилием и не идут на поводу у распространенного мифа.

Она подчеркнула опасность ситуации, когда известный человек рассказывает огромной аудитории о том, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в случившемся.