Москвичка рассказала, как переболела COVID-19. ФАН-ТВ

Корреспондент ФАН-ТВ пообщался с жительницей Москвы Анной, которая недавно излечилась от коронавирусной инфекции. Девушка рассказала о симптомах болезни.

«У меня была лихорадка, и я чувствовала боль в разных мышцах. Также у меня было несварение желудка, хотя это не является частым проявлением, и, конечно, сухой кашель, хоть и легкий. К счастью у меня не развилась пневмония. Всем, кто чувствует тяжесть в груди, я советую надувать воздушный шарик каждые три часа. Так проветриваются легкие – это то, что я делала», — поделилась своим опытом Анна.

Также девушка посоветовала не ориентироваться на тесты, так как они пока еще недостаточно чувствительны.