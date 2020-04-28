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ФАН-ТВ
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Москвичка рассказала, как переболела COVID-19. ФАН-ТВ

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Корреспондент ФАН-ТВ пообщался с жительницей Москвы Анной, которая недавно излечилась от коронавирусной инфекции. Девушка рассказала о симптомах болезни.

«У меня была лихорадка, и я чувствовала боль в разных мышцах. Также у меня было несварение желудка, хотя это не является частым проявлением, и, конечно, сухой кашель, хоть и легкий. К счастью у меня не развилась пневмония. Всем, кто чувствует тяжесть в груди, я советую надувать воздушный шарик каждые три часа. Так проветриваются легкие – это то, что я делала», — поделилась своим опытом Анна.

Также девушка посоветовала не ориентироваться на тесты, так как они пока еще недостаточно чувствительны.

«Ориентируйтесь на общий анализ крови, в том числе на лимфоциты, потому как в 60% случаев, лимфопения — пониженное содержание лимфоцитов — основной признак, по которому можно определить коронавирус. Это помимо симптомов, но у многих людей симптомов нет. Я призываю всех, кто уже переболел, сдать антитела, это очень важно», — призвала Анна.

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