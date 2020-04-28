Эксперты рассказали, в каких отраслях вырастут зарплаты по окончании режима самоизоляции

Москва, 28 апреля. Заработные платы в сфере информационных технологий и логистики продолжат расти и по окончании режима самоизоляции, считают HR-специалисты.

«Растут зарплаты традиционно у IT, потому что оно не привязано чисто к российскому рынку, а привязано к международному, специалисты могут работать на удаленке», — сказала эксперт Алена Владимирская.

Управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел добавил, что в IT-сфере наблюдается дефицит специалистов, а работодатели заинтересованы в запуске мобильных приложений и разработке сайтов. Поэтому можно прогнозировать и дальнейший рост заработных плат, объяснил он.

Кугел при этом уверен, что многие компании по окончании пандемии коронавируса захотят сократить расходы на аренду помещений, поэтому оставят часть штата работать на удаленке. Такой ситуацией, по его мнению, могут воспользоваться хакеры, поэтому не исключено, что вырастет спрос на специалистов по кибербезопасности.

Эксперт добавил, что продолжат расти доходы работников сферы логистики. В период пандемии существенно выросло количество онлайн-заказов, а после отмены режима самоизоляции многие люди не захотят менять устоявшиеся привычки, считает он.

Кугел обратил внимание, что зарплаты курьеров уже выросли примерно на 20%. А после пандемии такая профессия, по его словам, останется востребованной.

При этом в некоторых отраслях, среди которых сфера услуг, может произойти снижение заработных плат, считают HR-специалисты.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Самым крупным очагом стали США, но и там ситуация начинает стабилизироваться, передает Infox.ru.

В России зафиксировано более 87 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, пишет «Газета.ru». Власти стараются сделать все возможное для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Президент России Владимир Путин анонсировал существенные послабления в налоговой нагрузке для предпринимателей, сохраняющих зарплаты и рабочие места.