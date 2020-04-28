Абрамович попал в список самых «ненавистных» футбольных личностей

Лондон, 28 апреля. Известный российский бизнесмен и владелец клуба «Челси» Роман Абрамович оказался в списке самых «ненавистных» футбольных личностей. Антирейтинг составил британский портал FourFourTwo.

Всего в список включили 30 персон. Первое место занял бывший президент FIFA Йозеф Блаттер, которого отстранили из-за коррупционного скандала.

«Возможно, о нем хорошо думают за пределами Европы и Америки, но ставить прибыль выше развития игры — это серьезный грех», — написали британские журналисты о Блаттере.

На второй строчке антирейтинга оказался португалец и главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, известный острыми высказываниями. На третье место попал немецкий голкипер Харальд Шумахер, который на мировом чемпионате 1982 года нанес серьезнейшую травму французскому футболисту Патрику Баттистону.

Кроме того, в первую десятку самых «ненавистных» футбольных личностей попали бывший президент UEFA Мишель Платини, который был отстранен вместе с Блаттером, скандальный британский комментатор Ричард Киз, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, бывший топ-менеджер «Ювентуса» Лучано Моджи, футболист из Сенегала Эль-Хаджи Диуф, бывщий владелец ФК «Уимблдон» Пит Винкельман и бывший капитан английской сборной и «Челси» Джон Терри. Что касается Романа Абрамовича, то британский портал поставил его на 25-е место.