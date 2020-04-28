Часть «застрявших» в США российских школьников вернется на родину 28 апреля

Вашингтон, 28 апреля. Часть «застрявших» в США российских школьников отправится на родину из Нью-Йорка во вторник, 28 апреля. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ», — говорится в заявлении дипломата на странице посольства в Facebook.

Антонов рассказал, что его коллеги пытаются собрать оказавшихся в трудной ситуации в США российских детей из 15 штатов, и обратил внимание, что большей части подростков на пути в Россию предстоит несколько пересадок.

Он также подчеркнул, что дорога до Нью-Йорка для нескольких школьников будет оплачена из собранных российскими дипломатами средств.

Посол отметил, что полностью проблема возвращения детей на родину еще не решена, «предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших школьников, их имен и контактов».

Антонов заверил, что в посольстве готовы и дальше оказывать помощь нуждающимся в возвращении в РФ.

«Разумеется, никого заставить не можем. Да этого и не надо. Родители сами должны определиться в степени защищенности их детей, если они примут решение оставить их на время пандемии в США», — добавил он.

«Царьград» напоминает, что ранее о бедственном положении российских школьников в связи с пандемией коронавируса посольству РФ сообщили в Госдепе США. Американская сторона также заявила, что не несет никакой ответственности за детей, и отказалась предоставлять какие-либо данные о подростках.

В настоящее время в США опасная эпидемиологическая обстановка — государство является лидером по числу заболевших и умерших от COVID-19.