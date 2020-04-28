Компании в США начали хранить нефть в стратегическом резерве

Москва, 28 апреля. Американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве.

Отмечается, что в апреле 1,1 миллиона баррелей было доставлено в Национальный стратегический резерв. По данным издания Bloomberg, также в этом месяце Минэнерго Соединенных Штатов Америки заключило соглашения на аренду пространства для хранения порядка 23 миллионов баррелей нефти с несколькими компаниями.

Как пишут журналисты, большая часть нефти поступит туда в мае и июне. Издание добавило, что компании могут планировать возврат своей нефти до марта 2021 года, за вычетом небольшого количества для покрытия расходов на хранение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о тратах. По его словам, страна обладает надежным запасом прочности, который позволит экономике функционировать на фоне спада производства из-за коронавируса.

Он также призвал не поддаваться популистским предложениям о тратах резервов, чтобы «залить деньгами экономику».

Цены на нефть на мировых рынках снизились на фоне продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Из-за ведения во многих странах карантина и закрытия границ резко упало использование транспорта и, соответственно, потребление нефти.

Ранее члены ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки. При этом Россия и Саудовская Аравия взяли на себя равные доли сокращения — 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Обрушение рынка черного золота коснулось также и сланцевой индустрии США. Эксперты The Wall Street Journal уже назвали происходящее «нефтяным Перл-Харбором», передает Федеральное агентство новостей.