В Совфеде предостерегли Польшу от попытки арестовать активы «Северного потока — 2»

Попытка Польши наложить арест на «Северный поток — 2» — недружественная позиция, за которой четко просматривается политический след. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Планы Польши

Варшава хочет наложить арест на активы газопровода «Северный поток — 2», если польская компания PGNiG не получит от российской компании «Газпром» средства, которые причитаются ей по Стокгольмскому арбитражу. С таким заявлением выступил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.

«Прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении «Газпрома» в контексте взыскания тех шести миллиардов злотых, которые нам причитаются», — сказал он.

По мнению Ковальского, у Польши есть «юридические инструменты» для взыскания с «Газпрома» этих средств.

В марте польская PGNiG заявила, что выиграла у «Газпрома» дело в Стокгольме по Ямальскому контракту. В связи с этим PGNiG якобы причитается шесть миллиардов злотых (около 1,43 миллиарда долларов). Однако в «Газпром экспорте» рассказали, что еще рассматривают решение арбитража, считая преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

Встречные меры

Как отметил Олег Морозов, подобные вещи всегда должны решаться на языке права, и силовые методы здесь не уместны. Потому что, если у польской стороны имеются какие-то претензии, есть соответствующие механизмы, по которым можно их реализовать, не прибегая к таким мерам, как арест активов.

«Совершенно очевидно, что если польская сторона пойдет силовым путем, то наверняка будут встречные меры. Поэтому мне кажется, что это абсолютно недружественная акция со стороны Польши. И за ней очень хорошо просматривается политика. Варшава в Европе выступает в последнее время как рупор Соединенных Штатов, которые изначально рассматривали «Северный поток — 2» как конкурирующий проект. Польша, напротив, всегда выражала готовность покупать американский сжиженный газ. Поэтому за всем этим видится не только юридическая проблема, что кто-то кому-то что-то должен, но и политическая», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, руками поляков США фактически пытаются оказать давление на своих конкурентов.

Кроме того, Олег Морозов не исключает, что попытка Варшавы выбить с России денег обусловлена экономическим кризисом в Польше в связи с пандемией нового типа коронавируса.

«Все в непростом экономическом положении, вызванном коронавирусом. У всех снижение экономического производства. Но это не повод пытаться решить свои экономические проблемы за счет подобных, на мой взгляд, неправомерных действий», — заключил Олег Морозов.

Ранее поступила информация, что принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский», который рассматривался для достройки газопровода «Северный поток — 2», взял курс на Находку.