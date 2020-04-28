В Италии штрафуют за покупку вина, отменяют карантин и благодарят Путина

Ирина Раскина вот уже 30 лет живет в Риме в регионе Лацио. Там у нее есть своя квартира с небольшим двориком. У Ирины в России осталась пожилая мама, которой уже 79 лет. С ней женщина поддерживает связь по телефону и Интернету.

«Я очень надеюсь, что соседи помогают ей с покупкой продуктов и она сама дисциплинированно соблюдает карантин. Очень хотелось бы приехать к ней в сентябре, но с этой эпидемией пока непонятно, как будут обстоять дела», — рассказала Ирина корреспонденту ФАН.

Главное занятие Ирины в период карантина — ее сад. Во дворе хозяйка поставила лежак, на котором можно загорать, не выходя за пределы своего жилья. Кстати, для домашних садов в Италии были открыты питомники с растениями, где через Интернет можно сделать заказ и его доставят на дом.

«Конечно, многие итальянцы живут семьями, хотя есть возможность заразиться, особенно если кто-то выходит из дома по работе. Но сейчас популярны небольшие дома, где дети, взрослые и пенсионеры живут на разных этажах, чтобы свести к минимуму контакты друг с другом, — рассказывает Ирина. — У нас нет требований иметь пропуск, как, например, в Москве. Контроль везде разный. В СМИ описывали ситуацию, когда житель Рима купил три бутылки вина, его остановили полицейские и заявили, что он вышел из дома не по необходимости. В итоге ему выписали штраф в 600 евро».

По словам Ирины, в начале эпидемии в магазинах Италии с полок стала пропадать в первую очередь мука и дрожжи. Итальянцы стали печь на дому хлеб, пиццу и делать пасту. В Интернете появилось множество постов про домашнюю кухню, где пользователи делятся своими рецептами.

Возле входа в магазины собираются очереди, люди стоят на расстоянии друг от друга. В маленьких магазинах запускают одного покупателя, после того, как он вышел запускают следующего. В магазине нельзя говорить по телефону — только совершать покупки. Прогулки с детьми тоже имеют свои правила: на улицу выходит один родитель с одним ребенком, и опять же — недалеко от дома. В Италии 20 областей и в каждой свои правила карантина.

В начале пасхальных праздников возобновили работу рестораны, которые до этого были полностью закрыты. Посетить их нельзя, но можно сделать онлайн-заказ с доставкой на дом.

«Службы доставки ранее не были популярны в Италии, потому что итальянцы любят собраться вместе: обсудить, приготовить что-то совместно. Сейчас доставка очень востребована — начались праздники. Я являюсь блогером программы Vine&Food, и среди наших прошел клич о том, что нужно помогать ресторанам и мотивировать людей заказывать еду не через платформы доставки, а напрямую из ресторана. Доставку осуществляют сами хозяева ресторанов, потому что сейчас туда никто не приходит, поэтому сидеть в заведении нет смысла», — рассказала Ирина.

При этом итальянцы, несмотря на угрозу заражения, продолжают ходить друг к другу в гости. Больше того, многие непродовольственные магазины Италии стали открываться для посетителей, оповещения об этом приходят людям по SMS. Ирина уверена, что смысла в открытии этих магазинов нет, поскольку даже если она захочет посетить его — ей не разрешат этого сделать полицейские. Покупать можно только товары первой необходимости, то есть продукты и лекарства. За нарушение правил выписываются штрафы, размер которых варьируется от 200 евро до 3000 евро.

«Стали поступать предложения, как можно обезопасить посещение пляжей. Хозяевам пляжей позволили привести свои участки в порядок, но иностранцев в этом сезоне можно не ждать. Каждого приезжего итальянца сажают на двухнедельный карантин — это обязательно. Выходить нельзя никуда вообще. После двух недель ты должен заполнить бумагу, что ты здоров и можешь выходить из дома по первой необходимости», — пояснила Ирина.

Власти сидящими на обязательном карантине гражданами не интересуются, они не проходят проверки и не получают звонки или письма.

«С одной стороны, хорошо, что доверяют, а с другой стороны плохо, что не контролируют. Видимо они думают, что если кому-то станет плохо, то он сам об этом сообщит, — возмущается Ирина. — При этом нарушение обязательного карантина карается уголовной ответственностью. В социальных сетях жители с севера Италии ждали помощи от России и просили [Владимира] Путина навести у них порядок. Пели песни на русском языке с балконов, вешали везде российские флаги. Большинство итальянцев искренне любят Россию и хорошо относятся к россиянам. Итальянцы были действительно благодарны за оказанную помощь, хотя далеко не все находились в регионах, куда эта помощь поступала. Италия была на подъеме, все радовались помощи, писали и благодарили Россию».

Больше всего пострадала индустрия моды. Приостановлены закупки одежды и обуви, новые заказы делаются на осень. Появились большие проблемы с контрактами. Будут пропущены как минимум два сезона, для многих это разорение.

«У меня есть знакомые с севера Италии, они говорят, что у них уже появились некоторые ослабления. Разрешают гулять дальше от дома. Говорят, что карантин в Милане ослабят в последнюю очередь, потому что там самый эпицентр заражения», — пояснила Ирина.

Напомним, что власти Италии анонсировали закрытие границ для иностранных туристов до конца 2020 года на фоне вспышки коронавируса. Об этом заявил в интервью La Repubblica заявил министр туризма страны Дарио Франческини. При этом премьер Италии Джузеппе Конте сообщил о снятии с 4 мая части ограничений на передвижение, введенных для сдерживания коронавируса. Итальянские власти разрешат возобновить строительство, откроют парки и позволят спортивным командам проводить групповые тренировки.