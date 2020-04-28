Киркоров из-за предсказания Ванги уверен, что не умрет от коронавируса

Москва, 28 апреля. Певец Филипп Киркоров уверен, что ему не суждено умереть от охватившего планету коронавируса, поскольку известная прорицательница Ванга предсказала ему другую судьбу.

«Король российской эстрады» рассказал, что встречался с ясновидящей незадолго до ее смерти. Ванга, по его словам, сделала такое заявление, что теперь Киркорова не страшит распространившаяся по миру инфекция.

«Я вспомнил слова Ванги о том, что жизнь у меня долгая и этот коронавирус – не моя судьба», — признался он.

Киркоров по долгу службы нарушает режим самоизоляции — недавно он был в жюри шоу «Маска». Поначалу певец брал на съемки своих детей, но затем забеспокоился об их здоровье.

«Съемки остановить было нельзя. Ходили в перчатках, в масках, но все-равно ведь – стулья, столы, каждая съемка шла почти девять часов. Волей-неволей про что-то забываешь, что-то трогаешь, еду приносят», — рассказал он.

Особенно артист переживает за своего отца, певца Бедроса Киркорова, которому в июне исполнится 88 лет. Поэтому после съемок, перед тем, как переступить порог дома, он проходил полную дезинфекцию.

Как напоминает «Газета.ru», коронавирус быстро распространился из Китая по всему миру и охватил уже более трех миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. В России, по последним данным, зафиксировано более 87 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 7,3 тысячи пациентов удалось вылечить, 794 скончались.

Ранее кинорежиссер и актриса Наталья Бондарчук рассказала, как 1992 году впервые услышала предсказание прорицательницы Ванги, которая предрекала миру наступление смертельной «легочной чумы» в 2020 году. По мнению артистки, легендарная ясновидящая имела в виду именно пандемию коронавируса.