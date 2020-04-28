Протоиерей Калинин дал советы по празднованию Радоницы в условиях пандемии

Москва, 28 апреля. Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин рассказал, как можно отпраздновать Радоницу в условиях пандемии коронавируса.

Радоница — это день первого после Пасхи общецерковного поминовения умерших. В этом году православный праздник отмечается 28 апреля. Считается, что в этот день можно поздравить усопших с Воскресением Христовым. Традиционно на Радоницу верующие ходят в храмы и церкви и приносят еду на общую трапезу.

«Так сложилось, что мы поминаем усопших и на литургии, и после богослужения — на трапезе», — рассказал Калинин.

Кроме того, существует традиция посещения могил родных на Радоницу, однако из-за распространения коронавируса кладбища во многих регионах закрыты. Калинин подчеркнул, что в условиях эпидемии отпраздновать Радоницу можно и дома.

«В храмах будет совершаться богослужение и молитва об усопших. Можно подавать записки через сайты храмов, чтобы усопших помянули, вынули частичку. Еще люди молятся и зажигают свечи дома», — рассказал протоиерей.

Чтобы верующие могли самостоятельно совершить пасхальную молитву, на сайте РПЦ опубликовали «Последование панихиды пасхальным чином в день Радоницы для домашнего совершения».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал о традициях, которые принято соблюдать на Радоницу, а также во время Фоминой недели.