В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли приход лета на коронавирус

Москва, 28 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса.

По словам специалиста, прямых доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса, нет. Он объяснил, что ученые пришли к выводу: коронавирус погибает при температуре в 90 градусов. Кроме того, он напомнил о гипотезах о том, что чем выше температура и влажность, тем вирус быстрее погибает.

«А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии», — объяснил эксперт.

Как пишет «Российская газета», наиболее изученные вирусы наиболее активны именно в межсезонье — осенью и весной. По мнению Вильфанда, новый коронавирус может проявляться иначе. К примеру, в Сингапур находится на экваторе, там жарко, но вирус все равно распространяется.

Ранее биолог, сотрудник МГУ, специалист по рукокрылым Сергей Крускоп поставил под сомнение расхожую версию, что коронавирус SARS-CoV-2 пришел к человеку от летучих мышей. По его мнению, летучие мыши не могли повлиять и на распространение вируса в мире. Крускоп говорит, что вирус передается от человека к человеку без посредников. Угроза от летучих мышей исходит лишь когда они образуют большие скопления, что возможно лишь в горной местности.

Он подтверждает, что похожий вирус был обнаружен у летучих мышей, однако их идентичность не доказана.

Ранее академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев заявлял, что склоняется к версии естественного происхождения коронавируса нового типа. Он напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникали споры о его возможном искусственном происхождении. Однако ученым удалось отследить путь его распространения, что закрыло вопрос о происхождении вируса иммунодефицита.