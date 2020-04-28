Лещенко раскрыл детали своего лечения в Коммунарке

Москва, 28 апреля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл детали лечения в больнице в Коммунарке. Он также признался, что не испытывал страха перед болезнью, а желал как можно скорее ее победить.

Сегодня известный певец и его супруга Ирина, вместе с которой он проходил лечение, находятся дома. Как напоминает «Газета Кемерова», звездная чета была выписана из больницы еще 6 апреля.

Вспоминая госпитализацию, Лещенко отметил, что не сразу знал свой диагноз — двусторонняя пневмония с эффектом матового стекла. Артист рассказал, что когда услышал его, то не почувствовал страха, а только осознал, что ситуация серьезная и сложная.

По словам певца, в тот момент он больше всего хотел выкарабкаться и победить болезнь, и для этого направил все ресурсы организма на преодоление неприятной ситуации.

«Я не был на ИВЛ, к счастью. Но когда вернулся в палату, где была моя жена, понял, что мы потихоньку начинаем это преодолевать. Мы с Ирой стали делать зарядку, меньше лежали, больше ходили по палате», — цитирует Лещенко Aif.ru.

Исполнитель уточнил, что они с супругой находились в самой обычной палате, поскольку в Коммунарке, по его словам, «они стандартные». Много времени пара проводила за разговорами и физическими упражнениями, а супруга певца даже танцевала.

Ранее выздоровевший от коронавируса Лещенко рассказал о своих планах на будущее. Побывав в больнице, он своими глазами увидел, как врачи ежедневно сражаются за жизни пациентов, и решил в качестве благодарности поддержать их новой песней. Таким образом артист намерен призвать всех людей ценить работу медиков, которые трудятся для всеобщей безопасности.