Ермолаева назвала главную проблему современного телевидения

Москва, 28 апреля. Интернет, откуда можно узнать любую информацию, в настоящее время преобладает над телевидением, и в этом заключается главная проблема последнего, считает ведущая, дизайнер и певица Нелли Ермолаева.

Звезда отметила, что в современном мире практически у каждого человека есть какой-либо гаджет. Даже ее двухлетний ребенок знает, как смотреть мультфильмы на YouTube.

«Современная молодежь уже не помнит и не понимает, что такое пульт от телевизора», — цитирует Ермолаеву NewInform.

По мнению певицы, медийным лицам сейчас лучше совмещать две реалии: быть и в Сети, и на экранах телевизоров, поскольку речь идет о разных аудиториях.

Ермолаева известна зрителю по работе на музыкальном канале RU.TV и участию в реалити-шоу «Дом-2». Сейчас звезда занимается музыкой и собственным бизнесом — она открыла сеть студий Ermolaeva Lashes и стала амбассадором бренда итальянской косметики для волос Constant Deligh в России.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за звезд российского шоу-бизнеса, которых обвинили в том, что они снимаются в телепередачах в период пандемии «ради рейтингов». Супруг певицы Валерии объяснил, что участники и гости программ не нарушают санитарных норм, просто завистники пытаются во всем найти негатив.