Минпросвещения РФ рекомендовало запретить дистанционное обучение через смартфон

Москва, 28 апреля. Минпросвещения РФ призвало запретить удаленное обучение школьников через смартфоны. Об этом говорится в обновленных рекомендациях ведомства по организации дистанционных занятий.

В документе указано, что использование смартфона в качестве инструмента для обучения связано с рисками для здоровья ребенка. Так, проблемы могут возникнуть из-за электромагнитного излучения и маленького экрана. Кроме того, как отметили в министерстве, при использовании смартфона невозможно принять рабочую позу, из-за чего возникает сильное напряжение мышц шеи и плечевого пояса. Авторы рекомендаций подчеркнули, что все это приводит к повышенной утомляемости учащегося.

«Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено», — подчеркивается в документе.

При этом в рекомендациях не указано, предусмотрены ли какие-то санкции за нарушение данного правила. Зато в документе говорится, что работать школьник должен за компьютером или ноутбуком, а рабочее место нужно организовать так, чтобы расстояние от монитора до глаз составляло не менее 50 сантиметров. Планшеты в рекомендациях Минпросвещения не упоминаются.

Как отметил преподаватель факультета психологии и педагогики МПГУ Олег Баксанский, соблюсти эти требования довольно сложно, поскольку сейчас многие родители тоже перешли на удаленную занятость. Получается, что семье с одним школьником нужно минимум три компьютера.

«Немногие семьи могут позволить себе столько техники, да и площади квартир далеко не всегда позволяют организовать столько мест, чтобы члены семьи не мешали друг другу», — сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов признал, что российские школы не были готовы к переходу на дистанционное обучение. Он подчеркнул, что ведомство принимало решение о переходе на удаленную форму получения знаний исходя из приоритета сохранения здоровья детей и учителей на фоне распространения коронавируса.