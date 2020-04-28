Роскачество нашло в чипсах кадмий и мышьяк

Москва, 28 апреля. Эксперты Роскачества проверили чипсы 16 торговых марок и нашли в некоторых образцах такие опасные для здоровья вещества, как кадмий, мышьяк и канцероген акриламид. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Специалисты в ходе исследования изучили разные по составу и вкусу чипсы: картофельные со вкусом сыра, кукурузные и свекольные. Образцы проверили по показателям достоверности маркировки, безопасности и качества.

Нарушения по содержанию в продукте ГМО, красителей и консервантов эксперты не нашли, но обнаружили другие опасные для здоровья потребителя вещества.

«У чипсов некоторых торговых марок выявлено превышение по мышьяку и кадмию, охратоксину А и акриламиду», — рассказали в Роскачестве.

Как отмечает «Царьград», наличие кадмия и мышьяка в продукции допустимо, но в очень малых дозах. Концентрация же вещества в некоторых проверенных образцах превысила допустимое значение.

Ранее специалисты Роскачества проверили творожную массу 19-ти наиболее распространенных на российском рынке торговых марок и нашли в некоторых образцах бактерии кишечной палочки и превышения по содержанию плесени, а также повышенное содержание свинца.

А при проверке 33 брендов консервированной кукурузы специалисты выявили нарушения ГОСТа.