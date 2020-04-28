ВОЗ составила памятку по питанию в режиме самоизоляции

Москва, 28 апреля. Всемирная организация здравоохранения дала людям советы по питанию в период пандемии коронавируса. Рекомендации опубликованы на сайте международной организации.

Специалисты рекомендуют не покупать слишком много продуктов. По их словам, это поможет избежать переедания, выбрасывания еды, нехватки продуктов в магазинах. При этом надо не забывать про сроки годности продуктов и первым делом употреблять в пищу скоропортящиеся.

ВОЗ в период пандемии рекомендует готовить дома или пользоваться доставкой уже готовой еды.

«При доставке и транспортировке еды следует соблюдать температурный режим (ниже 5°C или выше 60°C)», — говорится в сообщении.

Важно избегать переедания. Медики советуют ограничить употребление соли и есть не более пяти граммов соли в день. Нужно также снизить употребление сахара. Всемирная организация здравоохранения добавила, что в идеале менее 5% общего потребления энергии взрослыми должно приходиться на свободные сахара (около шести чайных ложек).

«Ограничить употребление жиров до уровня менее 30% от совокупного потребления энергии, при этом насыщенные жиры должны составлять не более 10% от этого объема», — подчеркнули специалисты.

Также рекомендуется есть больше клетчатки, включать в рацион питания овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты. В ВОЗ призвали не забывать пить достаточное количество жидкости, но не пить в больших количествах крепкий кофе, крепкий чай и особенно содержащие кофеин прохладительные или энергетические напитки.