Москва, 28 апреля. Французские ученые получили первые положительные результаты исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавируса, сообщает организация Assistance publique – Hopitaux de Paris.

Исследователи подчеркивают, что у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, наблюдается «цитокиновый шторм», который спровоцирован сбоями в иммунитете. Он приводит к острой дыхательной недостаточности и смерти.

Итоги исследование касаются рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) иммунодепрессора тоцилизумаба, моноклонального антитела, который блокирует рецептор цитокина интерлейкин-6, использующегося при лечении артрита.

В рамках исследования были отобраны пациенты со средними и тяжелыми симптомами пневмонии, вызванной COVID-19. В качестве «конечной точки», критерия, который свидетельствовал бы о неудаче исследования, была взята потребность в ИВЛ или смерть на 14-й день после начала наблюдений. Половина больных получала тоцилизумаб, а вторую лечили стандартными методами.

«Значительно меньшая доля пациентов достигла конечной точки в группе с тоцилизумабом», — подчеркивают ученые.

Ранее сообщалось, что американские врачи в Нью-Йорке приступили к испытаниям лекарства от изжоги, чтобы изучить его эффективность в борьбе с коронавирусом. Несколько медучреждений начали испытания препаратов, которые содержат в составе вещество фамотидин. Ожидается, что оно может оказаться действенным как средство для лечения COVID-19.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.