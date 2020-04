Видео с поющей в режиме самоизоляции Мерил Стрип стало вирусным в Сети

Москва, 28 апреля. Знаменитая актриса Мерил Стрип вместе с коллегами Кристин Барански и Одрой Макдональд исполнила популярную песню в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Ролик был опубликован в социальной сети.

Отмечается, что актрисы в формате видеоконференции исполнили композицию The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла Company. Они приурочили ролик к 90-летию композитора Стивена Сондхайма.

На кадрах исполнительницы в белых махровых халатах и с бокалами алкоголя в руках поют в честь юбиляра. При этом одновременно Мерил Стрип смешивает себе коктейль.

The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa — Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020

Ролик стал вирусным. Пользователи поблагодарили актрису за доставленное удовольствие.

«В этом видео больше силы, чем в историях людей, правящих миром», — написали они в комментариях. «Потрясающе! Я могу слушать и смотреть это вновь и вновь!» — уточнили поклонники в комментариях. «Они — само совершенство», — резюмировали после просмотра ролика фанаты.

