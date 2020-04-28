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Стало известно, зачем опытные водители пинают колеса перед поездкой

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Стало известно, зачем опытные водители пинают колеса перед поездкой

Москва, 28 апреля. Названа причина, по которой опытные водители пинают колеса перед поездкой. Оказалось, что это не просто ритуал, а способ определить, не спущена ли шина.

Согласно пункту 2.3.1. Правил дорожного движения (ПДД), перед поездкой водитель обязан проверить техническую исправность автомобиля. Так, перед троганием с места следует убедиться, что двигатель не издает странных звуков, проверить, все ли хорошо с рулем, на месте ли дворники, зеркала и фары. Кроме того, можно заглянуть под днище машины и убедиться, что из автомобиля не вытекли никакие жидкости.

Что касается колес, то пинок поможет определить, не требуется ли подкачать шину. Дело в том, что современные покрышки почти не меняют форму при незначительном падении давления, поэтому визуально практически невозможно понять, что колесо приспущено.

Стало известно, зачем опытные водители пинают колеса перед поездкой

При ударе по колесу нужно прислушаться к звуку, который должен быть одинаковым у всех четырех шин. Если при пинке слышится глухой звук, а покрышка пружинит, то, вероятно, давление в шине упало ниже 1,5 атмосфер, пишет «АиФ». Для точного определения давления следует проверить сомнительную шину манометром. При проколе давление упадет примерно на 0,5 атм.

Если же не проверить колеса и поехать на приспущенной покрышке, то в пути воздух начнет стравливаться еще больше. Многие автомобили сейчас оснащают датчиками давления, однако водитель машины, у которой такого устройства нет, вряд ли заметит, что у него спускает колесо. Благодаря современным подвескам транспортное средство в таком случае почти не уводит в сторону, и водители принимают небольшое изменение за уклон дороги. Однако шина в этот момент испытывает повышенную нагрузку. Постепенно покрышка истирается, нити колеса рвутся, повреждается обмотка, а затем образуются грыжи. В подобных случаях автовладельцу не избежать расходов на новую шину.

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Источник: АиФ
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