Стало известно, зачем опытные водители пинают колеса перед поездкой

Москва, 28 апреля. Названа причина, по которой опытные водители пинают колеса перед поездкой. Оказалось, что это не просто ритуал, а способ определить, не спущена ли шина.

Согласно пункту 2.3.1. Правил дорожного движения (ПДД), перед поездкой водитель обязан проверить техническую исправность автомобиля. Так, перед троганием с места следует убедиться, что двигатель не издает странных звуков, проверить, все ли хорошо с рулем, на месте ли дворники, зеркала и фары. Кроме того, можно заглянуть под днище машины и убедиться, что из автомобиля не вытекли никакие жидкости.

Что касается колес, то пинок поможет определить, не требуется ли подкачать шину. Дело в том, что современные покрышки почти не меняют форму при незначительном падении давления, поэтому визуально практически невозможно понять, что колесо приспущено.

При ударе по колесу нужно прислушаться к звуку, который должен быть одинаковым у всех четырех шин. Если при пинке слышится глухой звук, а покрышка пружинит, то, вероятно, давление в шине упало ниже 1,5 атмосфер, пишет «АиФ». Для точного определения давления следует проверить сомнительную шину манометром. При проколе давление упадет примерно на 0,5 атм.

Если же не проверить колеса и поехать на приспущенной покрышке, то в пути воздух начнет стравливаться еще больше. Многие автомобили сейчас оснащают датчиками давления, однако водитель машины, у которой такого устройства нет, вряд ли заметит, что у него спускает колесо. Благодаря современным подвескам транспортное средство в таком случае почти не уводит в сторону, и водители принимают небольшое изменение за уклон дороги. Однако шина в этот момент испытывает повышенную нагрузку. Постепенно покрышка истирается, нити колеса рвутся, повреждается обмотка, а затем образуются грыжи. В подобных случаях автовладельцу не избежать расходов на новую шину.