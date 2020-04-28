Бессараб назвала преувеличенным прогноз ректора ВШЭ об обеднении среднего класса в РФ

Скатывание среднего класса в бедность — это преувеличение. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, оценив прогноз ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова о тяжелых экономических последствиях для россиян из-за пандемии коронавируса.

В интервью изданию РБК ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что доходы всех слоев населения будут падать, но «обедневшие богатые» все равно останутся богатыми.

«Для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — отметил при этом Кузьминов.

По его словам, такой сценарий может ожидать сферу предоставления услуг и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что экономический кризис, действительно, «отразится на каждом из нас» и приведет к потере каких-то доходов.

«Все страны, которых коснулся коронавирус, потеряют рост экономики и произойдет серьезный откат назад по ВВП – от 6,5 до 8 процентов. Все также зависит от того, насколько долго продлится самоизоляция в некоторых регионах нашей страны, — объяснила Бессараб в интервью ФАН. — Но скатывание в бедность, на мой взгляд, преувеличение. С учетом того, что понемногу будет происходить снятие ограничений с бизнеса, такого скатывания не должно произойти».

Кроме того, сейчас разрабатывается все больше мер поддержки со стороны государства для граждан и бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии, сообщает парламентарий.

«Государство не останавливается на тех пакетах мер поддержки, которые уже разработаны. Мы хотим добиться того, чтобы как можно меньше предприятий обанкротилось, а после кризиса они выжили и начали развиваться вновь. Государство готово делать шаги навстречу бизнесу, делая более открытой и прочной налоговую систему, устанавливая льготы, вводя субсидирование бизнеса», — добавила депутат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил в стране режим самоизоляции с 28 марта по 30 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру. При этом глава государства уточнил, что сроки могут сократиться, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Продление нерабочего периода негативно отразилось на малом и среднем бизнесе. В качестве одной из мер поддержки президент подписал закон о кредитных каникулах и поручение о дополнительной поддержке предпринимателей. Для малого и среднего бизнеса уплата налогов, за исключением НДС, будет отсрочена на полгода. Это позволит сохранить часть доходов бизнеса и предотвратить массовое увольнение сотрудников.

Ранее в Китае произошла вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.