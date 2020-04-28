Россиянам рассказали об основных видах мошенничества во время пандемии

Москва, 28 апреля. На фоне распространения коронавируса в России активизировались мошенники. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора и Минфина. Специалисты перечислили основные виды мошенничества.

По их словам, одной из самых популярных схем обмана россиян являются предложения о продаже товаров, услуг и социальных льгот, которых на самом деле нет. Преступники предлагают купить очиститель воздуха, якобы удаляющий возбудителя коронавируса, или маски с фильтром, отсеивающие инфекцию. Кроме того, в Сети мошенники продают лекарства, якобы спасающие от опасной инфекции.

«Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита — квартирная кража», — подчеркнули специалисты.

Они также напомнили, что мошенники предлагают россиянам сервисы, которые якобы помогут проверить, как далеко можно отходить от дома. При этом для проверки нужно вводить данные банковской карты. Также популярны среди мошенников продажи фальшивых пропусков, и рассылка СМС-сообщений о штрафах за нарушение карантина.

Ранее биолог, сотрудник МГУ, специалист по рукокрылым Сергей Крускоп поставил под сомнение расхожую версию, что коронавирус SARS-CoV-2 пришел к человеку от летучих мышей. По его мнению, летучие мыши не могли повлиять и на распространение вируса в мире. Крускоп говорит, что вирус передается от человека к человеку без посредников. Угроза от летучих мышей исходит лишь когда они образуют большие скопления, что возможно лишь в горной местности.

Он подтверждает, что похожий вирус был обнаружен у летучих мышей, однако их идентичность не доказана.

Ранее академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев заявлял, что склоняется к версии естественного происхождения коронавируса нового типа. Он напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникали споры о его возможном искусственном происхождении. Однако ученым удалось отследить путь его распространения, что закрыло вопрос о происхождении вируса иммунодефицита.