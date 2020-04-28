Режим самоизоляции могут продлить до 12 мая. События дня. ФАН-ТВ

Самоизоляцию могут продлить до 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая. По ее словам, снимать ограничения сейчас было бы преждевременно. При этом постепенное ослабление в мае будет возможно при условии, что россияне останутся дома на майские праздники. Попова подчеркнула, что ученые, также говорят о продлении режима на первую половину мая. Также глава ведомства отметила, ранее прирост зараженных коронавирусом составлял почти 30% в сутки, однако, сейчас эта цифра равна всего 10%.

Российские школьники вылетят из США 28 апреля Часть российских школьников, «застрявших» в США, вылетят домой 28 апреля из Нью-Йорка. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ», — говорится в его заявлении на странице посольства в Facebook. По словам посла, его коллеги пытаются собрать российских детей, попавших в трудную ситуацию в США, из 15 штатов. Большинству подростков предстоит делать несколько пересадок

США выставят Китаю счет за COVID-19 США решили выдвинуть Китаю финансовые претензии в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По словам одного из журналистов, Америка может последовать примеру Германии, якобы выставившей Китаю счет за вспышку коронавируса на 130 млрд долларов. Трамп отметил, что сейчас Германия и США изучают эту ситуацию. И в случае Соединенных Штатов, речь идет о более крупной сумме, однако о какой именно, американский президент не уточнил.