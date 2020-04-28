США выделят миллионы долларов на «развитие инновационной экономики Белоруссии»

Вашингтон, 28 апреля. Американское агентство по международному развитию (USAID) через свое отделение на Украине намерено выделить 10 млн долларов на «развитие инновационной экономики Белоруссии».

Отмечается, что выделенные средства пойдут на реализацию «Программы по развитию экономики Белоруссии с опорой на инновации и стимулированию роста частного сектора страны».

«Цель данной программы — поддержать формирование в Белоруссии благоприятных условий для бизнеса, основанного на инновациях, а также расширение роли частного сектора в инновационной экономике, что, в свою очередь, поспособствует диверсификации рынков экспорта», — отмечает USAID.

В организации считают, что Минск обладает рядом преимуществ для развития экономики, основанной на инновациях. При этом белорусские предприниматели часто сталкиваются с отсутствием финансирования для таких бизнес-проектов.

В конкурсе смогут принять участие учрежденные в Соединенных Штатах и за пределами страны НПО, коммерческие и некоммерческие организации, а также вузы.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время брифинга с госсекретарем США Майком Помпео отмечал, что Минск приветствовал бы «более активную роль» США в экономической сфере страны.

Недавно стало известно, что администрация США выделит Грузии более 64 млн долларов в рамках программы по поддержке евроатлантической интеграции. Проект также реализуется агентством США по международному развитию.