Васильев рассказал, как США подтолкнут РФ на совершенствование технологий

Вашингтон, 28 апреля. Решение США ужесточить правила экспорта продукции двойного назначения в РФ направит Россию на путь совершенствования собственной научно-технической базы, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Ранее Бюро по промышленности и безопасности министерства торговли США рассказало о готовности поправок к действующему порядку экспортного контроля. Меры ужесточают правила экспорта товаров из США в РФ, Китай и Венесуэлу. Речь идет о продукции, которая теоретически может быть использована военными или в военных целях. В список товаров вошли сенсоры, лазеры и другое оборудование, машины и материалы, а также новые позиции в области приборо- и машиностроения. Кроме того, ограничительные меры касаются области телекоммуникаций, программного обеспечения и технологий, в том числе космических, но кроме тех, которые используются на Международной космической станции.

Как пишет издание «Экономика сегодня», по мнению эксперта, Вашингтон возвращается к практике 1950–1960 годов. Он напомнил, что в те года в США работал комитет, который рассматривал вопрос о передаче технологий.

«Американцы, считавшие себя мировыми лидерами, столкнулись с проблемой, когда Советский Союз заявил о возможности создания критически важных технологий», — подчеркнул специалист.

Васильев уточнил, что именно в тот период американская сторона внесла первые поправки и подчеркнула, что режим наибольшего благоприятствования в торговле не распространяется на коммунистические страны. Эксперт напомнил, что введением новых мер США намереваются создать очень мощные барьеры для создания торгово-экономических связей.

«Вашингтон пытается сдерживать Российскую Федерацию якобы на уровне второстепенной державы», — сказал он.

Эксперт считает, что смена правил экспорта продукции двойного назначения в РФ отбросит США на 70 лет назад. При этом, по его словам, ограничения только подтолкнут РФ на путь совершенствования собственной научно-технической базы.