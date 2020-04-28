Наргиз рассказала, как переживала смерть отца

Москва, 28 апреля. Певица Наргиз Закирова призналась, что до сих пор с содроганием вспоминает время, когда из-за онкологии из жизни ушел ее отец, музыкант Пулат Мордухаев. По словам артистки, его можно было спасти, но рак выявили слишком поздно.

Исполнительница рассказала, что отца не стало в 2013 году. Тогда у него была обнаружена уже четвертая стадия рака. При этом к медикам Мордухаев обращался и раньше, но при первичной диагностике врачи не обнаружили признаков онкологии в легких, хотя музыкант жаловался на кашель.

«Если бы у него вовремя нашли рак, он был бы жив до сих пор. После страшного диагноза его забрали в госпиталь. Папа прожил семь месяцев на искусственной вентиляции легких. Это время для меня было очень тяжелым», — привел слова певицы «СтарХит».

Ситуацию осложнило то, что незадолго до смерти родного человека в жизни Закировой случилось другое несчастье. В урагане Сэнди, который обрушился на Нью-Йорк в 2012-м, она потеряла дом. Исполнительница рассказала, после нашествия стихии вместе с детьми фактически осталась на улице.

«Переехали жить к моей маме. К счастью, у родителей все обошлось просто сильным ветром. А наш дом в километре от океана практически смело волной. И в этот момент заболевает мой папа», — вспомнила звезда.

Наргиз родилась в 1970 году в известной творческой семье. Ее отец Пулат Мордухаев был ударником в ансамбле Батыра Закирова, где встретил будущую супругу, сестру Батыра — Луизу. Всю жизнь пара посвятила музыке, а в 90-е годы переехала жить в Америку. Луиза Батырова живет в США и по сей день.

Ранее Наргиз рассказывала о том, как началось ее сотрудничество с новым продюсером, композитором Виктором Дробышем после расторжения отношений с лейблом Malfa и скандалом с его руководителем Максимом Фадеевым.