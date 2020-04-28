Малышева отреагировала на слухи о «конфликте» с Эрнстом

Москва, 28 апреля. Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева отреагировала на слухе о «конфликте» с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Подобные сообщения самый известный доктор страны прокомментировала на своей странице в Instagram.

В соцсети Малышева разместила пост, в котором поздравила с днем рождения заслуженного детского врача Леонида Рошаля. В комментариях ведущей задали неожиданный вопрос.

«Елена Васильевна, пишут что вы за границу уехали, с Эрнстом поругались и нас бросили! Врут?» — спросила пользователь Instagram с ником birukova0706.

«Я каждый день в эфире Первого канала!!! Это же видно!!!» — ответила ей Малышева.

Подписчица теледоктора не уточнила, откуда у нее информация о «ссоре» с Эрнстом, однако слухи о том, что Малышева якобы планирует покинуть Первый канал, ходили еще в конце прошлого года. В Сети писали, что канал якобы переживает не лучшие времена и испытывает финансовые трудности, поэтому задерживает выплаты теледоктору. Кроме того, распространились слухи, что Малышева будто бы может перейти с Первого канала на «Россию». Впоследствии эти сообщения не подтвердились — ведущая, как и отметила она сама, все еще продолжает вести передачу «Жить здорово!» на канале Эрнста.

Ранее Елена Малышева призналась, что чуть не сгубила пациента во вовремя медицинской практики. Врач рассказала, что хотела ввести анальгин человеку, у которого была аллергия на этот препарат.