Москва, 28 апреля. В России зафиксировано снижение продаж антисептиков для кожи. В период с 30 марта по 5 апреля спрос на дезинфицирующие средства упал на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском».

Средняя стоимость антисептиков в апреле составила 493 рубля. Это на 23% больше, чем в апреле 2019 года.

С начала этого месяца упал спрос и для санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с мартовскими показателями. Средняя цена на эту товарную категорию — 274 рубля (выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Несмотря на снижение спроса по сравнению с мартом, аналитики подчеркивают, что текущий уровень продаж в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

В общей сложности было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ предложило внести в Налоговый кодекс поправки, разрешающие предприятиям закупать денатурированный этиловый спирт без уплаты акциза. Для этого производителям необходимо будет получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля или крема-геля, сырьем для которой является такой спирт.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».