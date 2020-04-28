Fox News описал будущее гостиничного бизнеса после пандемии

Москва, 28 апреля. Сфера гостиничного бизнеса может кардинально изменится в будущем после пандемии коронавируса, сообщает Fox News.

Издание отмечает, что ряд гостиниц уже внедрили ряд нововведений в связи с тем, что размещали в своих номерах врачей, контактировавших с зараженными пациентами, которые были вынуждены жить отдельно от своих семей.

Процесс регистрации и выезда в отелях происходил виртуально, лифтом разрешалось пользоваться лишь одному человеку за один подъем, при входе в гостиницу каждому постояльцу измеряли температуру. Каждый клиент должен был самостоятельно менять полотенца и оставлять их в пакетах у двери.

Помещения общего пользования (ресторан, бар, спортивный зал) — предполагают посещение по индивидуальному графику. Спустя сутки после выезда гостя производится дезинфекция номера. Комната остается пустой еще в течение трех суток.

Fox News отмечает, что данные меры оказались весьма эффективными в борьбе с коронавирусом. В будущем они могут стать основой для обновленных стандартов безопасности в отелях по всему миру.

Ранее сообщалось, что турецкие отели откроются в конце мая для внутреннего туризма, однако будут работать по новым правилам для обеспечения эпидемиологической безопасности. Гостиницы откажутся от системы питания «шведский стол», вместо этого постояльцам предложат комплексное меню и сервис «а ля карт».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.