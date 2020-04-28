В РФ начаты клинические испытания метода лечения COVID-19 гелий-кислородной смесью

Екатеринбург, 28 апреля. Российские ученые приступили к клиническим исследованиям метода лечения коронавируса ингаляциями, нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями (ГКС), сообщает научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН (УрО РАН), академик Валерий Черешнев.

Черешнев ранее сообщал, что ингаляции нагретыми до высокой температуры ГКС снижают тяжесть течения COVID-19. Над исследованиями в этой области трудятся УрО РАН и предприятие в Петербурге. По его словам, сейчас отрабатываются не только методики применения смесей, но и уже началось практическое внедрение.

«Уже лечат, принимают прямо в клинике. В больнице, наряду с ИВЛ еще и этот метод — гелий-кислородных смесей», — говорит Черешнев.

Он отмечает, что наличие гелия в смеси помогает проводить кислород до альвеол. Также гелий позволяет без негативных последствий для организма нагревать смесь до 100 градусов. Известно, что при высокой температуре коронавирус погибает, поэтому ученые предлагают вдыхать нагретые ГКС через специальные ингаляторы.

Ранее Валерий Черешнев опроверг миф, что употребление в больших количествах лимонов и имбиря могут защитить организм от коронавируса. По его словам, вопреки расхожему мнению, это скорее навредит организму, а не поможет.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».