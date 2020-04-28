Вирусолог объяснил, когда можно будет говорить о победе над COVID-19 в России

Москва, 28 апреля. Говорить об окончании эпидемии коронавируса в РФ можно будет лишь тогда, когда за сутки будет фиксироваться не более 100 случаев заболевания, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Сейчас мы вышли на цифру в 6 тысяч и так на протяжении нескольких дней около этой цифры, как правило, ниже этой цифры колеблемся. ...Но должны быть десятки случаев (в сутки. — Прим. ФАН) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась», — говорит вирусолог.

Он подчеркнул, что пока число инфицированных исчисляется тысячами, то эпидемия продолжается.

«Чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше 100 новых выявленных случаев в сутки», — резюмировал Альтштейн.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в РФ составляет 87 тыс. человек, выздоровели 7,3 тыс. пациентов, скончались 794.

Ранее Анатолий Альтштейн заявлял, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через несколько недель можно ждать снижения числа новых случаев.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.