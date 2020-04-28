Адвокат раскрыла причины травли Тодоренко после слов о домашнем насилии

Москва, 28 апреля. Адвокат Мари Давтян раскрыла причины травли телеведущей Регины Тодоренко после ее слов о домашнем насилии.

Ранее Тодоренко вызвала скандал своими словами о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность. Она поинтересовалась, что делают пострадавшие женщины, чтобы их не били. Общественность возмутили высказывания телеведущей, ей указали, что обвинять нужно тех, что проявляет агрессию, а не их жертв. По словам Давтян, которые приводят «Известия», ситуация говорит о том, что люди в большинстве своем занимают правильную позицию в ситуации с домашним насилием и не идут на поводу у распространенного мифа.

«Всех собак спустили на телеведущую, которая сказала глупость и никого не била. Тодоренко ретранслировала опасный миф, который повторяют миллионы людей. Но ей легко было объяснить, что она не права. Редкий случай, когда публичный человек в состоянии признать свою ошибку», — отметила адвокат.

Она подчеркнула опасность ситуации, когда известный человек рассказывает огромной аудитории о том, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в случившемся.

«Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, и так себя регулярно укоряют за то, что с ними происходит. Общество не всегда их поддерживает. Человек извинился, понял эту проблему и попытался говорить по существу», — подытожила Давтян.

Адвокат добавила, что осуждать нужно не «сказавшую глупость» Тодоренко, а людей, которые применяют насилие.

Ранее стало известно, что после высказываний телеведущей ряд компаний приостановили действие заключенных с ней рекламных контрактов.