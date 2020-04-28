Польша хочет добиться ареста активов «Северного потока — 2»

Варшава, 28 апреля. Польша намерена добиться ареста активов «Северного потока – 2», если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG 1,43 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, заявил заместитель министра государственных активов Януш Ковальский.

Он говорит, что арбитраж постановил, что Варшава переплачивала за газ, и теперь «Газпром» должен возместить разницу в цене примерно в 1,43 млрд долларов. Российская компания в свою очередь сообщила, что изучает решение суда и считает преждевременным оценивать сумму возможных выплат.

«Все ключевые проекты, которыми занимается в Европе «Газпром» и связанные с ним компании, можно использовать для взыскания долга. Это логичный путь, россияне должны учитывать такой сценарий в контексте спора с PGNiG», — заявил чиновник.

По его словам, Варшава готова к процессуальным действиям и обладает «соответствующими юридическими инструментами». Ковальский говорит, что сперва польская сторона добьется ареста акций «Северного потока» и «Северного потока – 2». После чего Варшава откажется от каких-либо уступок в отношении «Газпрома» в контексте взыскания 1,43 млрд долларов.

Ковальский также заявил, что будет настаивать на полном отказе от российского газа по истечении действия Ямальского договора, который действует с 1996 года. Он рассчитан до 2022 года.

В марте глава МИД Польши Яцек Чапутович заявлял, что газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу энергетической безопасности Евросоюза.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить РФ и ФРГ через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год. Изначально планировалось запустить газопровод в январе, но в итоге запуск был перенесен.