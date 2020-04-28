Россиян предупредили о «совсем другой жизни» после пандемии

Москва, 28 апреля. Россиян ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Как утверждает Абзалов, в «новой нормальности» люди будут придерживаться принципа социального дистанцирования. В качестве примера он приводит ситуацию в Ухани, где полностью перестроился малый и средний бизнес.

«Берем Ухань тот же самый: там открыли кафе, в этих кафе трафик, то есть люди, которые туда приходят, упал на 50% при том, что все ограничения уже сняли. Знаете почему? Люди берут еду с собой и едят дома, потому что они к этому привыкли, потому что их к этому, соответственно, подталкивает власть, пытаясь максимально сохранить социальное дистанцирование. То есть это будет другой мир, и мы будем привыкать к этому жить», — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские отели идут на нестандартные шаги, чтобы не терять клиентов. Одна из московских гостиниц предлагает самоизолироваться по приемлемым ценам.

Недавно тысячи людей вышли в парки после отмены карантина в Шанхае. В Сети появилось видео, на котором запечатлена ситуация в китайском городе после победы над COVID-19.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».