Москва, 28 апреля. Россиян могут обязать регистрировать свои смартфоны по заводскому номеру (IMEI) с июля 2021 года.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей рынка связи, соответствующий законопроект подразумевает, что регистрация уже используемых смартфонов будет бесплатной, но владельцев новых телефонов обяжут ее оплатить. В первой редакции документа устанавливалась цена в 100 рублей, однако новый вариант предполагает, что ее будет устанавливать правительство РФ.

Регистрацией смартфонов будут заниматься импортеры, а также россияне, которые привезут свой гаджет из-за рубежа. Под требование не попадают телефоны, закупаемые для государственных или муниципальных нужд.

В случае, если смартфон не будет зарегистрирован или его номер совпадет с уже внесенным в реестр устройством, он может быть заблокирован оператором сотовой связи. Законопроект предполагает, что с 2024 года мобильные операторы получат возможность удаленно блокировать похищенные или утерянные телефоны. По мнению авторов законопроекта, все вышеперечисленные условия помогут бороться с нелегальным ввозом «серых» смартфонов на территорию России, а также с кражами телефонов.

Отмечается, что в данный момент проект закона проходит окончательное согласование в администрации президента.

Первые сообщения о возможном введении в РФ обязательной регистрации смартфонов появились в январе прошлого года. Тогда правительство поддержало идею о регистрации устройств, имеющих выход в интернет, но не одобрило предложение о введении налога для владельцев гаджетов.