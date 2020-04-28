Биолог усомнился в происхождении коронавируса от летучих мышей

Москва, 28 апреля. Биолог, сотрудник МГУ, специалист по рукокрылым Сергей Крускоп поставил под сомнение расхожую версию, что коронавирус SARS-CoV-2 пришел к человеку от летучих мышей.

По его мнению, летучие мыши не могли повлиять и на распространение вируса в мире.

«Связь нынешней инфекции с летучими мышами — это практически гарантированный фейк, и уж точно не ими она распространяется», — отмечает специалист.

Крускоп говорит, что вирус передается от человека к человеку без посредников. Угроза от летучих мышей исходит лишь когда они образуют большие скопления, что возможно лишь в горной местности.

«Самые большие скопления мышей в умеренных широтах, может быть, несколько десятков, может, сотня-полторы, но это уже редкость. Я никогда в жизни не видел своими глазами колоний численностью в сотню», — заявил Крускоп.

Он подтверждает, что похожий вирус был обнаружен у летучих мышей, однако их идентичность не доказана.

Ранее академик РАН, ученый-иммунолог Валерий Черешнев заявлял, что склоняется к версии естественного происхождения коронавируса нового типа. Он напомнил, что во время открытия ВИЧ также возникали споры о его возможном искусственном происхождении. Однако ученым удалось отследить путь его распространения, что закрыло вопрос о происхождении вируса иммунодефицита.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.