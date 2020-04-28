Более половины украинцев жалуются на снижение доходов из-за COVID-19

Киев, 28 апреля. Более половины жителей Украины ощутили снижение уровня дохода семьи из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

По результатам исследования, проведенного компанией Research & Branding Group, на сегодняшний день около 47 процентов украинцев не имеют сбережений, а 51 процент опрошенных заявили, что доходы их семьи снизились за последнее время.

Большинство респондентов связывают ситуацию с пандемией коронавируса, оказавшей негативное влияние на экономику страны. В этих условиях 13 процентов участников опроса сообщили, что испытывают трудности со своевременной оплатой счетов за коммунальные услуги, мобильную связь и так далее.

При этом 76 процентов опрошенных поддерживают решение о продлении карантина в стране до 11 мая. К более длительным ограничениям не готовы 42 процента украинцев.

Опрос проводился с 28 марта по 24 апреля 2020 года, в нем приняли участие 5 620 респондентов.

По данным Университета Джона Хопкинса, на Украине выявлено более девяти тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, выздоровели 864 человека, скончались 220.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной болезни выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На сегодняшний день во всем мире зафиксировано 3,041 миллиона случаев COVID-19. От осложнений умерли 211 167 человек, более 893 тысяч пациентов выздоровели.