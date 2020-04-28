Кардиолог рассказал о скрытых последствиях пандемии коронавируса

Москва, 28 апреля. Пандемия коронавируса способна нанести здоровью россиян не только прямой урон, считает директор клиники госпитальной терапии им. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков.

По его словам, вирус оказывает не только прямое негативное воздействие на здоровье, но имеет также и отложенный эффект. На фоне стресса может возрасти статистика сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, считает доктор.

«Это не открытие, мы это уже наблюдали начиная с 1991 года и распада СССР. Через полгода после этого резко увеличилась смертность. Потом шли дефолты, потом шли кризисы, и каждая из этих социальных пертурбаций приводила к повышению смертности за счет социальной нестабильности», — объясняет Беленков.

Он подчеркивает, что вынужденное снижение двигательной активности и несбалансированный рацион тоже негативно влияют на работу сердца. Помимо этого, недостаток общения и социальных контактов может также отразится на нервной системе. По мнению Беленкова, комплекс этих факторов может привести к всплеску гипертонических кризов и случаев ишемической болезни сердца.

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют ежедневно делать зарядку и упражнения, а также соблюдать сбалансированное питание и почаще общаться с родными и близкими по телефону или посредством видеосвязи.

Ранее британский ученый Джереми Россман из Университета Кента сообщил, что коронавирус вызывает неврологические расстройства, поражая мозг. Кроме того, вирус становится причиной нарушения работы сердца, желудочно-кишечного тракта, негативно влияет на свертываемость крови.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».