Шепелев вступился за «затравленную» Тодоренко

Москва, 28 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев вступился за коллегу Регину Тодоренко, которую затравили после высказывания о домашнем насилии. Со своей позицией по сложившейся ситуации он поделился в Instagram.

По словам Шепелева, Тодоренко никак не оскорбила жертв домашнего насилия, так как не призывала к каким-либо действиям в их адрес и никак не поощрила насилие.

«Прозвучало мнение. Оно может нравиться или нет. Может быть умным. Может быть нет. На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения», — пишет телеведущий.

Он подчеркивает, что публичные люди должны подбирать гладкие формулировки и говорить о вещах, которые точно не оскорбят других. Шепелев призвал общественность прекратить травлю телеведущей и реальными делами помогать жертвам домашнего насилия.

Напомним, что недавно Регина Тодоренко заявила, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют.

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — говорила ведущая.

Эти слова возмутили интернет-пользователей. Журнал Glamour лишил ее премии «Женщина года», с ней отказались сотрудничать ряд брендов. В итоге Тодоренко записала ролик с извинениями.

Ранее певец Влад Топалов поддержал свою жену Регину Тодоренко на фоне скандала. Он заявил, что будет драться и защищать ее до последней капли пота, а также что никому не позволит оскорблять и унижать свою семью.