Шепелев вступился за «затравленную» Тодоренко

То, что происходит вокруг @reginatodorenko - это очень точная примета сегодняшнего дня. Есть публичный человек. Ему задали вопрос. Он ответил. А те, кого не спрашивали, и вряд ли спросят, начали этого человека изо всех сил склонять. Причем, не за то, что он произнес, а за все, что подвернется. Прозвучало мнение. Не призыв. Не оскорбление. Мнение. Оно может нравится или нет. Может быть умным. Может быть нет. И приметой здорового человека была бы реакция именно на это мнение: «я согласен потому что...» или «я не согласен потому что...». Но ведь происходит не так. На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения. Ну как так? Это диагноз. Быть публичным человеком не только приятно. Это, понятно, еще и ответственность за слова и поступки. А еще порой обязанность соблюдать гладкие формулировки, произносить не всегда то, что думаешь, а именно то, что не обидит. Говорить что думаешь, возможно, не всегда разумно, но определенно смело. Мало кто решится. Мы живем в очень странное время, которое требует корректности во всём: только бы не задеть, не возбудить тех или этих. И это вынуждает писать «я против домашнего насилия». Но и добавить «я и против буллинга тоже и против тупой травли». P.S.Если сильно возмущены, помогите организациям, которые борются с проблемой домашнего насилия, вместо того чтобы чесать языками. И, пожалуйста, не забывайте мыть руки в течение 30-ти секунд.

A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Apr 26, 2020 at 5:11am PDT