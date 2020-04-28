Эксперт назвал выгодные альтернативы банковским вкладам

Москва, 28 апреля. Эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Иван Пчелинцев назвал выгодные альтернативы банковским вкладам для россиян.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Банк России, средняя максимальная ставка по депозитам в десятке ведущих банков страны в апреле текущего года составляет 5,43 процента годовых. По мнению Пчелинцева, после снижения ключевой ставки ЦБ, ставки по вкладам снизятся как минимум на полпроцента. В этих условиях эксперт назвал перспективными с точки зрения доходности облигации федерального займа (ОФЗ).

«Уже сейчас средняя ставка купона по ОФЗ примерно на 30 процентов выше, чем доходность по вкладам. При этом ОФЗ имеют ряд преимуществ, таких как накопленный купонный доход, который начисляется на ежедневной основе и дает возможность владельцу продать ОФЗ в любой момент без потери процентов. Кроме того, Минфин обязуется выкупить бумаги при погашении вне зависимости от суммы, а надежность ОФЗ приравнивается к надежности Российской Федерации», — отметил Пчелинцев.

Он добавил, что такими же преимуществами обладают корпоративные облигации, но в данном случае имеется риск, связанный с выпускающими их организациями. Еще одной альтернативой могут стать акции российских компаний, но уровень риска на фондовом рынке довольно высок, поэтому прибегать к таким инвестициям лучше на длительный срок, что позволит получить прибыль как в виде дивидендов, так и на росте самих акций.

В течение марта общий размер вкладов россиян на фоне кризиса и пандемии коронавируса сократился с 30,8 до примерно 30,2 триллиона рублей, вкладчики забрали из банков примерно два процента от сумм, хранящихся на депозитах.