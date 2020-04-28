США выставят Китаю счет за вспышку коронавируса

Вашингтон, 28 апреля. США приняли решение выдвинуть Китаю финансовые претензии из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
Трамп сказал это после вопроса журналистки о том, готовы ли Штаты повторить пример Германии, которая выставила счет КНР за распространение коронавируса на 130 млрд долларов.
«У нас есть возможности добиться этого гораздо более легким образом», — заявил Трамп, отметив, что в случае предъявления счета Вашингтоном, речь будет идти о более крупной сумме.
Президент США подчеркнул, что Пекин недостаточно оперативно принял меры по борьбе с распространением вируса и из-за этого теперь страдает весь мир.
Ранее два американских штата — Миссури и Миссисипи — решили подать иск на КНР из-за якобы сокрытия данных о коронавирусе. По мнению истцов, якобы из-за действий китайской стороны пострадали слишком много граждан США, что не должно оставаться без наказания.
Недавно сенатор-республиканец Том Коттон предложил закрыть студентам из Китая дорогу в американские университеты, потому что, по его мнению, в основном это дети китайских чиновников. Таким образом политик хочет ответить Пекину за якобы распространение коронавируса.