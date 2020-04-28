Бывший повар Ким Чен Ына раскрыл причину его лишнего веса

Москва, 28 апреля. Бывший шеф-повар лидера КНДР Ким Чен Ына Кендзи Фудзимото рассказал о кулинарных пристрастиях политика, из-за которых тот растолстел до 127 килограммов.

Как сообщил Фудзимото, в 2015 году руководитель Северной Кореи выпивал за вечер пару бутылок шампанского Cristal стоимостью 175 фунтов стерлингов (более 16 тысяч рублей) каждая и съедал стейк из говядины премиум-качества, получаемой от японских быков, закусывая все это швейцарским сыром.

Ким Чен Ын в своих пищевых предпочтениях не отличался скромностью, употребляя в пищу огромное количество высококалорийных и безумно дорогих продуктов, таких как фуа гра и говядина Вагью, стоимость которой может доходить до 240 фунтов стерлингов (около 22 тысяч рублей). Фудзимото отметил также, что северокорейский лидер был преданным поклонником деликатесного супа из акульих плавников.

Такой образ жизни не мог не отразиться на фигуре Ким Чен Ына. Еще в молодости одежду для него шили на заказ в ателье Scabal на лондонской улице Севиль Роу. Стоимость самого дешевого костюма начиналась от 2,5 тысячи долларов.

К 36 годам северокорейский вождь набрал 127 килограммов, врачи неоднократно советовали ему начать сбрасывать вес. По одной из версий, чревоугодие и ожирение стали причиной, по которой Ким Чен Ыну якобы пришлось перенести операцию на сердце.

Как пишет RT, ранее в ряде зарубежных СМИ появились сообщения о том, что лидер КНДР после неудачной операции находится в «вегетативном» состоянии или скончался. Отметим, что последнее появление руководителя Северной Кореи на публике датируется 11 апреля.