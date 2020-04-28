Вирусолог предрек скорое снижение числа новых случаев COVID-19 в России

Москва, 28 апреля. Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется и приближается к плато, через несколько недель можно ждать снижения числа новых случаев, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Специалист подчеркивает, что за последнюю неделю число инфицированных то немножко снижалось, то немножко росло. Он говорит, что последние несколько дней выдались неблагоприятными: от 5,8 тыс. до 6,1 тыс. инфицированных в сутки. Однако такие же показатели фиксировались еще 19 апреля. Это свидетельствует об относительной стабилизации.

«Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — говорит вирусолог.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский выступил против штрафов за передвижение на личных автомобилях без электронных пропусков в крупных городах страны, а также против запрета прогулок в парках. По его словам, жесткие меры не всегда оправданы.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.